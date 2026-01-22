Metal İşçilerinin Ücretleri Artıyor - Son Dakika
Metal İşçilerinin Ücretleri Artıyor

22.01.2026 01:48
Türk Metal ve MESS arasında imzalanan sözleşmeyle metal işçilerinin ücretlerinde %47,81 artış sağlandı.

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası ile MESS arasında imzalanan 2025–2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında metal işçilerinin ücretlerinde ilk 6 ay için sosyal haklarla birlikte toplam ortalama yüzde 31,15, ilk yıl sonunda ise kümülatif yüzde 47,81 oranında artış sağlandı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. 13 Ekim 2025'te başlayan süreç, 21 Ocak 2026'da başlayan ve 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren görüşmelerin ardından imzayla tamamlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sendikamız Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci, 21 Ocak 2026 Salı günü başlayan ve 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren görüşmeler neticesinde, bir kez daha metal emekçisinin zaferiyle sonuçlandı. 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmemizin detayları şu şekildedir: 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle; Saat ücreti 140,00 TL'nin altında olan üyelerimize 140,00 TL'yi geçmemek üzere 10 TL iyileştirme yapılacaktır. İyileştirmenin ardından bütün üyelerimizin saat ücretleri yüzde 20 oranında artırılacaktır. Bunun üzerine oluşan saat ücretlerine ise seyyanen 17,61 TL eklenecektir. Böylece sözleşmemizin 1. Altı ayı için saat ücretlerine ortalamada yüzde 28,10 oranında zam yapılmıştır.

Sosyal yardımlarımız ise Kurban Bayramı için yüzde 75, diğer sosyal yardım kalemleri için yüzde 50 oranında artırılacaktır. Sosyal yardımdan gelen artışlarla birlikte, 1. Altı ay için kümülatifte yüzde 31,15 oranında artış sağlanmıştır. 2. Altı ay için enflasyon korumalı yüzde 13 oranında artış gerçekleşecektir. Bu artış ile birlikte Sözleşmemizin 1. Yılı için ücretlerde kümülatif artış ortalamada yüzde 44,76 oranında gerçekleşmiştir. Sosyal yardımlar ile gelen artışı da eklediğimiz de yıllık kümülatif artışımız yüzde 47,81 oranına ulaşmaktadır. 3. Altı ay için ise saat ücretleri, Enflasyon + 1,5 Puanlık refah payı toplamı oranında artırılacaktır. 4. Altı ay için de saat ücretleri Enflasyon oranında artırılacaktır. Tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Metal İşçilerinin Ücretleri Artıyor

00:09
SON DAKİKA: Metal İşçilerinin Ücretleri Artıyor - Son Dakika
