Metaverse: Herkes Kendi Matrıx'ini Yaşayacak - Son Dakika

Hayatımız boyunca karar vermekte çok zorlandığımız birçok an yaşamışızdır. Bazen vereceğimiz kararların sonucunu önden tahmin etmek çok zor olabilir.

Uzun bir beyin fırtınası sürecinden sonra verilen kararlar beklenmedik sonuçlara sebep olabilir. veya hiç düşünmeden verebileceğimiz kararlar, almış olduğumuz en mantıklı kararlar da olabilir.

Bazen öyle bir an olur ki, bu kararı tek başımıza vermek yerine toplum olarak vermek zorunda kalırız. İşte bu tarz durumlarda vereceğimiz kararın sonuçları sadece birkaç bireyi değil; bir topluluğu, bir ülkeyi, hatta tüm dünyayı etkileyecek bir potansiyele sahip olabilir.

Bir süre önce insanlığın geleceği adına çok önemli bir karar verdik. Mavi ve kırmızı renkli haplardan birini seçtik.

Uzun bir zaman önce Neal Stephenson'un 1992 yılında çıkardığı "Snow Crash" adlı romanında bizlere sunduğu ve kurgusal bir dünyadan bahseden "Metaverse" kavramı günümüzde çok popüler bir konu haline büründü. Dünyaca ünlü büyük şirketler tarafından alınan kararlar doğrultusunda, kendi evrenimiz dışında sanal evrenler kurulma başlandı.

Sanal kişiliğimiz ile bir şeyler inşa edip onları yıkabileceğimiz, kripto paralar ile eşyalar satın alabileceğimiz veya satabileceğimiz, araba kullanıp binlerce kilometrelik yollarda dolaşabileceğimiz, hatta etkinliklere gidebileceğimiz bir sanallıktan bahsediyoruz.

Böyle bir sanal evrenin, 1999'da vizyona giren Matrix filmine konu olan sanal dünyaya çok benzediğini fark etmişsinizdir. İnsanoğlu, artık kendi Matrix'ini yaratmak istiyor. Gerçek dünyadan uzak, özgürce yaşayabileceğimizi düşündüğümüz bir meta-evren...

Dünyamızdaki gerçeklikten kopup sanal dünyada oluşturduğumuz kişilikler ile yaşayabileceğimiz yeni bir evren, birçok insan için çok cazip bir teklif haline gelmeye başladı. Peki biz bu sanal dünyaya nasıl geçebiliriz?

Matrix filmindeki gibi kafamızın arka tarafında bağlayabileceğimiz bir boru aracılığı ile mi? Böyle bir yöntemi kabul edebilecek insan sayısının düşük olabileceği çok muhtemel. Bunun yerine Virtual Reality (VR) denilen gözlükler ile sanal dünyaya geçiş yapabileceğimiz düşünülmektedir.

METAVERSE'E ÖNYARGI MI VAR?

Meta'nın (eski ismi ile Facebook) satın aldığı Oculus firmasının çıkardığı Meta Quest 2 VR gözlükleri ile sanal dünyada dolaşabilmemiz mümkün bir hale geldi. Önümüzdeki yıllarda bu gözlükler, yerini insan beynine takılabilecek mikroçiplere bırakabilme ihtimalinin olduğunu da söylemek çok zor olmamalı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, insan beynine yerleştirilebilecek bir mikroçip ile insan-bilgisayar etkileşimini amaçlamaktadır.

Şu an maymunlar üzerinde test edilen bu çipler hakkında, Covid-19 aşılarında bile bulunduğunu iddia eden kişiler olmuştur. Ancak bu iddialar söylentiden öteye geçememiştir. Belki bir süre sonra VR gözlüklere gerek kalmadan ve Matrix filmindeki gibi bir boruyla bağlantıya ihtiyaç duymadan, bir mikroçip ile sanal dünya bağlantıları kurabileceğimiz bir teknolojiye sahip olabiliriz.

Peki metaverse evreninde gerçekten de beklediğimiz özgürlüğe sahip olabilecek miyiz? Herhangi bir kuralın olmadığı bir sanal evren, yanında birçok problemi de getirebileceği ihtimalini doğurmaktadır. Siyah takım elbiseler ile Matrix dünyasında kötülükler peşinde olan Matrix ajanları gibi, oluşturduğumuz metaverse evreninde de kötü amaçlı insanların eylemleri ile karşılaşacak mıyız?

Bu sorunun cevabına kesin bir dille evet veya hayır demek, ileriye çok kesin bir şekilde bakmak olur. Ancak gitgide büyüyen bu oluşumun güvenliği için dijital polisler veya dijital kurallar gibi önlemlerin alınması gerekecektir. Sizce bir Matrix evrenini andıran bir metaverse evreni oluşturmak ne kadar gerçekçi? Bu sanal evren gerçekten de gelecekte çok büyük bir oluşum haline mi gelecek?

Bu soruların kesin cevabını önümüzdeki yıllarda alabilme imkanımız olacak.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki "internet" kavramının günlük hayatımıza bu kadar etki yapabileceğini 1990'lardan önce çok hayalperest bir konu olarak görüyorduk.

Ancak şu an internet, hayatımızın çok büyük bir bölümünü kapsamaktadır. O halde, internette farklı websitelerde gezinebildiğimiz gibi farklı dünyalarda ve hatta farklı evrenlerde gezinemez miyiz? İnternetin olmadığı zamanlarda internet gibi bir şeyin varlığının olamayacağı konusundaki önyargıyı şu an metaverse evreni için de yaşıyor olabilir miyiz?

Bu soruların hepsini ileriki yazılarımızda ayrıntılı bir şekilde ele alıp güzel sonuçlara varabiliriz. Ancak şu an çıkarabileceğimiz en önemli sonuç, bize uzatılan kırmızı ve mavi renkli haplardan kırmızı olanı seçtiğimizdir.