Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
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Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugünden itibaren başlayıp, 08.12.2019 tarihine kadar Erzincan genelinde kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre bugünden itibaren başlayıp, 08.12.2019 tarihine kadar Erzincan genelinde kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiği uyarısı yapıldı.


Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayından kaynaklı olarak araç sürücülerinin dikkat etmesi, çatılardaki buz sarkıtlarına vb. oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. - ERZİNCAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
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