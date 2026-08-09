Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı

Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ardahan'da bugün 12.00-22.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un kuzey ilçeleri ile Ardahan ve çevresi için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bugün saat 12.00 ile 22.00 arasında etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Erzurum'un güney kesimleri hariç, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

6 ilçe ve ardahan için kritik uyarı

Yapılan meteorolojik uyarıda, yağışların özellikle Erzurum'un kuzeyinde yer alan Oltu, Olur, Şenkaya, Uzundere, Tortum ve Narman ilçeleri ile Ardahan ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

"Tedbiri elden bırakmayın"

Yetkililer, bugün (9 Ağustos Pazar) saat 12: 00 ile 22: 00 arasında görülmesi beklenen şiddetli yağışların yol açabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Riskli bölgelerde yaşayanların ve seyahat edecek olan sürücülerin ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Erzurum ve Ardahan için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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