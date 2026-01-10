Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlığına yeniden Metin Genççakır getirildi.
Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, divan kurulunun oluşturulması ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi.
Mevcut başkan Metin Genççakır, Ali Hancı ve Nurdan Aşçı'nın yarıştığı seçilde 620 oy alan Genççakır, yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurulda Hancı 535, Aşçı ise 126 oyda kaldı. Seçimde 19 oy ise geçersiz sayıldı.
Son Dakika › Güncel › Metin Genççakır Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?