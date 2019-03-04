Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk: "Sandıkta Gözlemci Benim Haberiniz Olsun"

Metin Şentürk: "Sandıkta Gözlemci Benim Haberiniz Olsun"

50 dakika önce

Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya olan desteğini "Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun" sözleriyle ifade etti.

Metin Şentürk:
Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya olan desteğini "Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun" sözleriyle ifade etti.

Görme engelli sanatçı Metin Şentürk, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'ya destek olmak için düzenlenen 'Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Salondakilere seslenen Şentürk, Yazıcı'ya desteğini belirtmek için esprili bir şekilde, "Sandıkta gözlemci benim, haberiniz olsun" dedi.

Çeyrek asırdır Serkan Yazıcı'yı tanıdığını belirten Şentürk, "Çeyrek asırdır tanıdığım çok değerli bir insan için huzurlarınızdayım. Böyle konularda çok fazla referans olmak herkes için mümkün olmaz. Ama sizlere yemin ederim ki, kalbi, aklı, vicdanı bu kadar temiz bir başkan bulamazsınız. Ben kendisine burada şans dilemek, gücümüzün yettiği kadar arkasında olduğumuzu belirtmek için buradayım. Az sonra önemli şeyler aktarılacak size. Marmaris için yapılacak şeylerin, hepinizin geleceğinde, yavrularınızın, engelli çocuklarınızın, yaşlılarınızın, gençlerinizin hayatında büyük katkıları olacaktır. Ben size sadece bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu arada sandıkta gözlemci benim haberiniz olsun. Allah yüzünüzü hep güldürsün. Yüzünüzün gülmesi için de aslan gibi bir başkan seçin" diye konuştu.

Şentürk'ün konuşması ve esprisi, salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Marmaris, Serkan Yazıcı, Metin Şentürk, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevda Demirel, Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Destek Oldu Oyuncu Damla Sönmez'den Evlilik Sorusuna İlginç Cevap: Zaman Bulduğumuzda Evleneceğiz

Pelin Akil ve Anıl Altan, İkiz Kızları İçin Baby Shower Düzenledi Şeyma Subaşı, Aşkını Haykırdığı Sevgilisinin Kucağına Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk: "Sandıkta Gözlemci Benim Haberiniz Olsun"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]