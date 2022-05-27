Metro inşaatındaki vinç devrildi - Son Dakika
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Metro inşaatındaki vinç devrildi

27.05.2022 21:05
Metro inşaatındaki vinç devrildi

Bakırköy'de yapımı devam eden metro istasyonundaki inşaat alanındaki vinç devrildi.

Bakırköy'de yapımı devam eden metro istasyonundaki inşaat alanındaki vinç devrildi. Devrilme sırasında büyük gürültü duyan vatandaşlar panik yaşadı.

Olay, saat 11.30 sıralarında İBB'nin çalışma yürüttüğü Bakırköy Ataköy'de inşaatı devam eden Yenibosna Metro Durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş konteynırı taşıyan vinç, yukarı kaldırıldığı sırada gövdeden ayrılarak devrildi. Taşıdığı konteynırla birlikte yere çakılan vinç nedeniyle büyük gürültü oluştu. Etrafta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı kontrolde kimsenin yaralanmadığını tespit etti. Devrilen vinç nedeniyle metro istasyonundaki çalışmalar ara verildi. Vincin kaldırılma çalışma sürüyor. Vincin kaldırılmasının ardından çalışmalara tekrar başlanacak.

O sırada mescidin içinde bulunan Katibe Tanrıverdi, büyük bir panikle dışarı çıkarken, "Gümbürtüyle bir ses oldu. Bir baktım sanki üstümüze geliyormuş gibi hissettim. Öylece düştü, patlama gibi oldu. Mescidin kapısının önünde temizlik yapıyordum. Çok korktuk, yola fırladık. Üstümüze geliyor zannettik ama olduğu yere düştü" diye anlattı. - İSTANBUL

Metro inşaatındaki vinç devrildi
Metro inşaatındaki vinç devrildi
Metro inşaatındaki vinç devrildi
Metro inşaatındaki vinç devrildi

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Kaynak: İHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ataköy, İnşaat, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metro inşaatındaki vinç devrildi - Son Dakika


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