Metro raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Arda D., metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karşıyaka İZBAN istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Arda D., Aliağa-Cumaovası seferi yapan metronun önüne atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan Arda D.'yi yaptıkları müdahaleyle çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede Arda D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Arda D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.