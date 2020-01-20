METROBÜS YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel METROBÜS YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

METROBÜS YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHAŞişli'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

METROBÜS YOLUNDAKİ KAZADA ÖLEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Şişli'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mecidiyeköy'de dün akşam saatlerinde motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden Emrecan Azder'in cenazesi Adli Tıp Kurum'undan alınarak Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.

Emrecan Azder için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi, yakın akrabaları ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz katıldı. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından, gencin cenazesi Alipaşa Mahallesi'ndeki Mezarlığa defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Motosiklet sürücüsünün babasından görüntüler

-Cenazeden detaylar

-Genel ve detaylar


Motosiklet, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:32 Kaynak: DHA
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