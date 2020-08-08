Metropolden köylerine dönen emekli çift, ipek böceği üretimiyle köylülere umut oluyor - Son Dakika

Ankara'da 33 yıl yaşadıktan sonra eşiyle doğduğu topraklar olan Karaman'a dönen emekli memur, ipek böceği kozası üretmeye başladı.

Ermenek ilçesine bağlı İkizçınar köyünde dünyaya gelen, Cihangül Gürdal (58), Ankara'daki bir devlet bankasında 33 yıl çalıştıktan sonra emekli oldu.

Bu sırada hem büyükşehirde hayatını sürdürmenin verdiği yorgunluk hem de memleket özlemi nedeniyle yeni kararlar alan Gürdal, jeoloji mühendisi eşi Mete Gürdal'ı da kısa sürede ikna ederek, doğduğu topraklara geri dönüp ipek böceği kozası yetiştirmeye başladı.

Cihangül Gürdal, AA muhabirine, uzun yıllar Ankara'da yaşamasına rağmen hiçbir zaman kendisini büyükşehire ait hissetmediğini söyledi.

Her zaman metropollerdeki yaşantının insan doğasına uygun olmadığını düşündüğünü ifade eden Gürdal, atalarının 3 kuşak yaşadığı köyünde doğal ortamda yaşamayı tercih ettiği için mutlu olduğunu aktararak, "Buraya gönül bağım var. Kendimi buraya ait hissediyorum." dedi.

Restore ettikleri babasından kalan eve yerleştiğini anlatan Gürdal, daha sonra ise geçim sıkıntısı çeken köy halkına destek olmak için ne yapabileceğine ilişkin kafa yorduğunu, ipek böceği kozası üreterek gelecekte köylüye de maddi olanak sağlamaya karar verdiklerini aktardı.

İpekte marka olmak istiyor

Akrabalarından kiraladıkları tarlaya 2 bin dut ağacı diktiğini dile getiren Gürdal, şunları kaydetti:

"Bu yıl test üretimi yaptık. Koza üretirken neler olabiliyor, onları gördük. Önümüzdeki yıl daha fazla üretim yapacağız fakat asıl üretim üçüncü yıldan sonra başlayacak. Burada 3 üretim çadırı lazım. Biz şimdilik bir tane kurduk, üçüncü senede çadır sayımızı üçe çıkaracağız. Bunu başarırsak, Ermenek'in koza üretim merkezi olmasını istiyoruz. Asıl hedefim Anadolu'da, Taşeli'de bir ipek markası yaratmak. Bunun için de ciddi bir koza üretimi olması lazım. Şimdi böcekleri koza birliği ücretsiz veriyor. Üretilen kozayı da ayağımıza kadar gelip açıklanan resmi fiyattan satın alıyor. Yeterli koza üretimini başarabilirsek buradaki kadınlara ipek dokumayı öğretmeyi hedefliyoruz ama tamamen el dokuma. Amacımız para kazanmak değil, örnek olup buradan bir marka yaratabilmek."

"İnşallah burası yeniden ipek böceği üretim merkezi olur"

Eşine destek olmak amacıyla köye yerleşen Mete Gürdal da tarihinde ipek böcekçiliğinin bu denli yaygın olduğu bir yerde şimdi olmamasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Mete Gürdal, "Bizim şimdi yaptığımız okyanusta bir damla gibidir ama damlaya damlaya da göl oluyor. İnşallah burası yeniden ipek böceği üretim merkezi olur. Dilerim buradaki bu zenginlik, buradan büyükşehirlere göçenleri de köylerine geri getirir." ifadelerini kullandı.