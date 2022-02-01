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Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 32 yıldır sürüyor - Son Dakika

Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 32 yıldır sürüyor

01.02.2022 12:13
Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 32 yıldır sürüyor

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve 32. yılına giren Metropolis Antik Kenti kazılarında 2022 sezonu çalışmalarına başlandı.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve 32. yılına giren Metropolis Antik Kenti kazılarında 2022 sezonu çalışmalarına başlandı.

Vakıftan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve katkılarıyla gerçekleşen çalışmalarda, önceki yıl birçok önemli arkeolojik bulgu elde edildi.

"Ana Tanrıça Kenti" olarak adlandırılan Metropolis kazılarında, 2021 sonunda, M.S. 3. yüzyıla ait Girland motifli mermer Ostotek (küçük boyutlu lahit mezar) içine yerleştirilmiş bronz kandil bulundu.

Antik Kent, 2022 yılında arkeolojik kazının yanında, koruma, düzenleme ve araştırma projeleriyle önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapacak. Bölgede, çeşitli etkinliklerin ve Metropolis atölye üretimlerinin yeniden canlandırılmasına yönelik deneysel çalışmaların gerçekleştirilecek.

Kazıların başlangıcından itibaren elde edilen tüm bilgilerin derleneceği bir kitabın da 2022'de yayınlanması amaçlanıyor.

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Sabancı Vakfı, Metropolis, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 32 yıldır sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metropolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları 32 yıldır sürüyor - Son Dakika
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