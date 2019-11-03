Mevlana Afganistan'daki TMV Şibirgan Erkek Lisesi'nde anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölümünün 746'ıncı yılı dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi ile Cüzcan İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen anma törenine okul yöneticileri ve Cüzcan yerel yetkilileri katıldı.

Cüzcan İl Kültür Müdürü Azimullah Rahmanyar, burada yaptığı konuşmada, Mevlana'nın Afganistan ile Türkiye arasında kurduğu gönül bağına değinerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe vurgu yaptı.

Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi Müdürü Haluk Bilyay da "Mevlana, inandığı gibi yaşadığı için Mevlana oldu. Biz ise inandığımız gibi yaşayamadığımız için bu hale geldik." dedi.

Günümüz gençlerinin daha bilinçli yaşamaları gerektiğini ifade eden Bilyay, Mevlana'nın iki ülke arasındaki dostluk köprülerinden biri olduğunu vurguladı.

Törende okul öğrencileri Mevlana hakkında yazılan şiirleri, sanatçılar da Mevlana şiirlerinden besteledikleri şarkıları seslendirdi.