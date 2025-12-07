Mevlana Anma Törenlerinde İki Yeni Sergi - Son Dakika
Kültür Sanat

Mevlana Anma Törenlerinde İki Yeni Sergi

Mevlana Anma Törenlerinde İki Yeni Sergi
07.12.2025 21:17
Konya'da Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında iki yeni sergi açıldı.

Konya'da, Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğiyle hazırlanan "İstanbul Mushafı Konya Sergisi" ve "Mevlana Temalı Yedi Öğüt Sergisi" adlı sergiler açıldı.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu Fuaye Alanındaki "Mevlana Temalı Yedi Öğüt Sergisi"nde, Mevlana'nın 7 öğüdünde vurgulanan hoşgörü, sabır, tevazu, doğruluk, cömertlik, sevgi ve şefkat gibi evrensel değerler, geleneksel el nakışı, ahşap yakma ve deri keçi ürünleriyle buluştu.

"İstanbul Mushafı Konya Sergisi"nde ise hat eserleri sergilendi.

Mevlana'nın çağları aşan mesajlarını sanat aracılığıyla somutlaştıran anlamlı bir temsil niteliği taşıyan sergide katılımcılar eserleri inceledi.

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Mevlana, Kültür, Konya, Sanat, Son Dakika

