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Mevlid-i Nebi Haftası

7 saat önce

Trabzon Müftüsü Osman Aydın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 8-15 Kasım arasında kentte çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

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Trabzon Müftüsü Osman Aydın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 8-15 Kasım arasında kentte çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Aydın, makamında düzenlediği basın toplantısında, Hz. Peygamber'in dünyaya teşriflerinin, 1989 yılından bu yana miladi takvime göre Kutlu Doğum Haftası olarak kutlandığını anımsatarak, 2017 yılından itibaren bu haftanın hicri takvime göre Mevlid-i Nebi Haftası olarak değiştirildiğini belirtti.

Bu yıl 8-15 Kasım arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak haftada, ana temanın "Hz. Peygamber ve Aile" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Cami içi ve cami dışı farklı etkinliklerle il merkezi ve ilçelerinde kutlanacak haftayla ilgili kutlama komitesi oluşturulmuş, gereken çalışmalar tamamlanmıştır. Hafta boyunca konferans, panel, ziyaretler, radyo programları, Kuran-ı Kerim ziyafetleri, sabah namazı buluşmaları ve mevlid-i şerif programları düzenlenecektir. Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim."

Aydın, etkinlikler kapsamında ilk olarak 8 Kasım Cuma günü saat 13.30'da İl Müftülüğünde vaizler tarafından "Hz. Peygamber ve Aile" konulu panel düzenleneceğini kaydetti.

Trabzon, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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