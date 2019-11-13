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Mevlid-i Nebi Haftası

6 saat önce

Hacılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

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Hacılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının aile, gençlik ve hayata dair önemli eserleri olduğunu söyledi.

Müftü Vekili Yaşar Bolat ise Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının aile olduğu kaydetti.

Programın sonunda düzenlenen hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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