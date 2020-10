DHA ANKARA- Mevlid Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hala Sultan Camii'nde düzenlenen 'Mevlid Kandili Özel Programı'na katıldı.

Son Pegamber Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, tüm İslam coğrafyasında dualarla idrak edildi. Camilerde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve İslam dünyası için dualar edildi. Programlarda, Hazreti Peygamber'in insanlığa getirdiği mesajlarından konular anlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle belirlediği 'Peygamberimiz ve Çocuk' teması çerçevesinde Hazreti Peygamber'in bir baba, bir eğitimci, bir idareci olarak çocuklara yaklaşımına, onlarla kurduğu iletişimin ilke ve niteliklerine ve çocukların ihtiyaçları, sağlığı, eğitimi, himayesi, güvenli ve huzurlu bir geleceğe hazırlanması hususunda toplumun bütün fertlerine ve kurumlarına düşen görevlere dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hala Sultan Camii'nde düzenlenen 'Mevlid Kandili Özel Programı'na KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 14 asır önce yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, insanlığın yolunu ve yönünü büsbütün kaybettiği karanlık bir dönem yaşandığını ifade ederek, "İşte böyle bir zamanda, Peygamber Efendimiz, adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyaya teşrif etti. İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişti; onun örnekliğiyle merhametle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle tanıştı" dedi.Hazreti Peygamber'in, Allah'ın insanlığa merhametinin bir tecellisi olduğunu belirten Erbaş, "Rabbimiz; 'Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik' buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir" diye konuştu.Erbaş Hazreti Peygamber'in hayatını insanlığın iyiliğine adayan bir rahmet elçisi olduğunu dile getirerek, "Cahiliye çağında insanların birbirlerini köle pazarlarında satılığa çıkardığı ve kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğü bir çağda, tefeciliğin, sömürünün, faizin, ahlaksızlığın zirve yaptığı bir çağda, kabile savaşlarının, kan davalarının en üst seviyeye geldiği bir çağda Allah Resulü Efendimiz, etrafını aydınlatan bir kandil olarak insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildi" ifadelerini kullandı.'O, İNSANLIĞI İYİLİĞE, ADALETE VE MERHAMETE DAVET EDEN BİR DAVETÇİDİR'Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in özelliklerinin anlatıldığına işaret eden Erbaş, şöyle devam etti: "Ayetler bize gösteriyor ki; o, hakkın ve hakikatin şahidi; hak yolunun delilidir. O, Allah'a kulluk bilinciyle, iyilik ve ibadet üzere bir hayat yaşayanların rehberi ve müjdeleyicisidir. O, Allah'ın dininden ve Resulünün yolundan sapanlara karşı, Allah'ı, mahşer gününü, azabı hatırlatan bir uyarıcıdır. O, insanlığı alemlerin Rabbine, iyiliğe, adalete ve merhamete davet eden bir davetçi ve getirdiği ilahi mesajla yeryüzünü aydınlatan nurlu bir kandildir. İşte Peygamber efendimiz, Allah'ın ona verdiği bu vazifeyle, cahiliye dönemini saadete asrına, mutluluk asrına dönüştürmüştür."Günümüzde, dünyanın yeniden bir cahiliye girdabına doğru sürüklendiği değerlendirmesinde bulunan Erbaş, "Savaşlar, zulümler, yine yeryüzünün huzur ve barışına kastetmektedir. Çocuklar, kadınlar, yetimler ve kimsesizler, yine ihmal, istismar ve haksızlıklara maruz bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.'İSLAM'IN VE HAZRETİ PEYGAMBER'İN HEDEF ALINMASI TAM ANLAMIYLA BİR AKIL TUTULMASIDIR'Erbaş, son zamanlarda yaptıkları açıklama ve yayınlarla İslam'ı ve Hazreti Peygamber'i hedef alanlara dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Aklını ve vicdanını kaybeden bir takım kişi ve gruplar, insanlığın kurtuluş umudu olan İslam'a ve Hazreti Muhammed Mustafa efendimize saldırmaktadır. Bugün özellikle Avrupa'da ahlaktan, insaftan, edepten yoksun bir şekilde İslam'ın muazzez elçisine dil uzatıldığına şahit olmaktayız. Sorumsuz ve basiretsiz söylemlerle camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı terör guruplarının hedefi haline getirilmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bu tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Batı'nın, en temel insani değerleri yitirdiğinin bariz bir göstergesidir. Biliyoruz ki bu ayrımcı ve insanlık dışı uygulamaların temel amacı, İslam'ı kendi toplumlarının gözünde itibarsızlaştırmak, yükselişine engel olmaktır. Biz biliyoruz ki, bugün dünya, Peygamber efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam'ın hayat veren ilkeleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu sebeple son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler, bütün bu saldırılar karşısında güçlü bir duruş ortaya koymaya mecburuz. Millet, ülke, tüm Müslümanlar ve İslam alemi olarak bunu yapmak zorundayız. Bunun için her platformda ve her vesileyle dünyayı, İslam'ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için gayret göstermeliyiz."'ÇOCUKLARIN MADDİ VE MANEVİ GELİŞİMİNDE, AİLENİN İŞLEVİ SON DERECE BÜYÜKTÜR'Bu sene Mevlid-i Nebi münasebetiyle 'Peygamberimiz ve Çocuk' konusunu etraflıca ele aldıklarını ifade eden Erbaş, "Biliyoruz ki, çocuklarımız Allah'ın bize emaneti, dünyanın neşesi, hayatın bereketi, neslin devamı ve geleceğin teminatıdır. Biliyoruz ki fert ve millet olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğumuz, onları hiçbir ayrım yapmadan en iyi şekilde yetiştirmek ve onlara güzel bir dünya bırakmaktır" diye konuştu. Erbaş, her konuda olduğu gibi, çocuğa yaklaşım noktasında da Hazreti Peygamberin en güzel örnek ve en iyi rehber olduğuna vurguladı.'ÇOCUK AİLENİN AYNASIDIR'Erbaş, çocukların maddi ve manevi gelişiminde, aile kurumunun işlevi ve etkisinin son derece büyük olduğunun altını çizerek, "Çocuk ailenin aynasıdır. Zira sevgi, saygı, merhamet, şefkat, adalet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kısacası bütün insani değerler en iyi ve etkili şekilde ancak aile yuvasında öğrenilmektedir. Bizler, çocuklarımızı hem dünya hayatının tehlikelerine karşı korumak hem de ahiretleri cennet olsun diye çalışmak zorundayız. Buna mecburuz. Çünkü onlar bize emanet. Emanete riayet etmek müminin en önemli vasıflarından birisidir" ifadelerini kullandı.Erbaş, çocuklarına Hazreti Peygamber'in örnekliğinde İslam'ı her yönüyle öğretmelerinin, Kur'an'ın en yüce rehber ve Hazreti Peygamber'in en güzel örnek olduğunu tanıtmalarının müminlerin en temel vazifesi olması gerektiğini söyledi.

Programdan sonra camiye gelen vatandaşlara Hala Sultan Camii avlusunda yemek ikram edildi.

