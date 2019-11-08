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Mevlit Kandili coşkusu

7 saat önce

Mevlit Kandili programı 6 minareli Muğdat Camisi Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler Dua edilmesi Hutbeyi dinleyen vatandaşlar Namaz kılınması İlahi okunması MersinMersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli...

Mevlit Kandili programı

6 minareli Muğdat Camisi

Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler

Dua edilmesi

Hutbeyi dinleyen vatandaşlar

Namaz kılınması

İlahi okunması Mersin

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:37 Kaynak: AA
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