Mevlit Kandili coşkusu

Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye 'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.

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