Mevlit Kandili coşkusu
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Mevlit Kandili programı 6 minareli Muğdat Camisi Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler Dua edilmesi Hutbeyi dinleyen vatandaşlar Namaz kılınması İlahi okunması MersinMersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli...
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:37 Kaynak: AA
Mevlit Kandili programı
6 minareli Muğdat Camisi
Kur'an okuyan vatandaşlardan görüntüler
Dua edilmesi
Hutbeyi dinleyen vatandaşlar
Namaz kılınması
İlahi okunması Mersin
Mersin'de vatandaşlar, kandil coşkusunu, Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yaşadı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edip namaz kılan vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.
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