Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma çıktı: 3'ü ağır, 11 yaralı - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma çıktı: 3'ü ağır, 11 yaralı

Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma çıktı: 3'ü ağır, 11 yaralı Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma çıktı: 3'ü ağır, 11 yaralı YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde kurulan çadırlarda henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yaralanan 11 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar Sorgun ve Akdağmadeni'ndeki ilçe devlet hastaneleri ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Çatışmadaki grupların mevsimlik tarım işçileri olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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