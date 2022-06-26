Meyhanede başlayıp kafede devam eden dayak kamerada - Son Dakika
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Meyhanede başlayıp kafede devam eden dayak kamerada

26.06.2022 14:47

Meyhanede başlayıp kafede devam eden dayak kamerada Kendini tuvalete kilitledi, kapıyı kırıp meydana dayağı attılar ve kaçtığı kafede de saldırı devam etti Samsun'da bir meyhanede başlayıp bitişikteki kafede devam eden kavgadaki saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Meyhanede başlayıp kafede devam eden dayak kamerada

Kendini tuvalete kilitledi, kapıyı kırıp meydana dayağı attılar ve kaçtığı kafede de saldırı devam etti

SAMSUN - Samsun'da bir meyhanede başlayıp bitişikteki kafede devam eden kavgadaki saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesindeki bir meyhanede önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyhanede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. kaçarak kendini meyhanenin tuvaletine kilitlediyse de kurtulamadı. S.D.'nin peşinden koşan kimliği belirsiz şahıslar tuvaletin kapısını zorlayıp açamayınca büyük uğraşlar sonucu kapıyı kırıp içeri girdiler. Tuvaletin önünde meydan dayağı yiyen S.D. kaçarak çanını kurtarmak istedi. Bitişikte bulunan bir kafeye kaçan S.D. burada de peşinden gelenlerden meydana dayağı yedi. Kendini kafenin kenarında dışarı atarak saldırıdan kurtulmak isteyen S.D., kırılan camla birlikte yere düştü ancak düştüğü yerde de saldırı saldırı devam etti. S.D.'nin hem meyhanede, hem de kafede uğradığı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastanelik olan S.D. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz saldırganlar ise kayıplara karıştı. Saldırıya uğraşan S.D.'nin 16 Mayıs tarihinde Samsun Adliyesi yanındaki bir lokantada müvekkilleri ile görüşen Samsun Barosu Avukatlarından Adem Erol'u silah kabzası ile darp eden kişi olduğu, olaydan sonra tutuklanarak cezaevine konulduğu ve tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meyhanede başlayıp kafede devam eden dayak kamerada - Son Dakika

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