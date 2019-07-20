Son Dakika Haberleri: Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Haber

Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı

27 dakika önce

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı, System.String[]
Meysu Outlet Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Topaç Turnuvasına çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Meysu Outlet'te düzenlenen Topaç Turnuvasında başarılı olan minik ziyaretçiler hem topaçlardan birinin sahibi oldu hem de finalde Dip Gross Market'ten hediye çeki kazandı. Miniklerin heyecanlı dakikalar geçirdiği turnuvada, ailelerde merakla çocuklarını izledi. Turnuvaya, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San. ve Tic. A.Ş. yatırımı olan Kayseri'nin ilk ve tek Outlet alışveriş merkezi Meysu Outlet AVM'nin, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinliklerinin devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ
Kayseri, Meysu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de akılalmaz kaza! Köprüden uçup, yere çakıldı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 15:54:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meysu Outlet'te Topaç Turnuvası başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]