Meyvede 'parafin' tehlikesi - Son Dakika

Meyvede 'parafin' tehlikesi

27.10.2020 09:11
Meyvede 'parafin' tehlikesi, System.String[]

İZMİR'de Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, başta elma gibi çeşitli kabuklu meyvelere raf ömrünün uzatılması amacıyla sürülen parafin maddesinin sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

İZMİR'de Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, başta elma gibi çeşitli kabuklu meyvelere raf ömrünün uzatılması amacıyla sürülen parafin maddesinin sağlığı tehdit ettiğini söyledi.

Sebze ve meyvelerde raf ömrünü uzatıp daha parlak olması iin sürülen parafin, sağlık açısından risk yaratıyor. Üründeki zirai ilaçların içeriye hapsolmasına da neden olan parafin, yeni kullanıldığı durumlarda kolaylıkla anlaşılabiliyor. Kabuktaki beyaz tortular, meyvede parafin kullanıldığını gösteriyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Kerem Korkut, parafin tehlikesine dikkat çekti. Doğal süreçte meyvelerin zamanla kuruduğunu, kabuklarının buruşarak bozulmaya başladığını anlatan Dr. Korkut, "İstemesek de bu doğal bir süreç. Bazı kişiler bu doğal süreci değiştiriyor. Dışına parafin ve benzeri mumsu maddeler meyvenin çevresine sürüyor. Amaç ürünün raf ömrünü uzatmak ve bozulmasını yavaşlatmak" dedi. Sindirim sisteminin önemine vurgu yapan Dr. Kerem Korkut, bağırsaklarda hücrelerden daha fazla DNA içeren bakteriler bulunduğunu belirterek, "Bağırsak floramız, bağırsak eminim bariyerimizin yapısını bozabilir böyle koruyucular. Bizim sağlığımıza zarar vermesi de kaçınılmazdır. Sebze ve meyveler böyle korunmamalı. Bunlar alıp taze tüketmeliyiz. Doğal sürecine uygun tüketmemiz gerekmektedir. Bazı insanlar bunu yaparak bilimi kötü kullanabiliyor" diye konuştu.Soğuk bir suyla ovalayarak meyvedeki parafinin temizlenebileceğini söyleyen Dr. Korkut, genellikle kullanılan sirkeli suyun parafinli bir meyvenin temizliğinde katkı sağlayamayabileceğini bu nedenle soğuk su ve ovalama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Dr. Kerem Korkut, bir kasene içine 1 tatlı kaşığı karbonat koyup soğuk suyla ovarak da sebze ve meyve temizliği yapılabileceğini, böylelikle ilaç kalıntılarından da ürü ndenarındırılabileceğini ifade etti.


Meyvede 'parafin' tehlikesi
Meyvede 'parafin' tehlikesi
Meyvede 'parafin' tehlikesi
Meyvede 'parafin' tehlikesi

Korkut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meyvede 'parafin' tehlikesi - Son Dakika

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