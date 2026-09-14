Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi - Son Dakika
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Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu\'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarının açıldığı gün Kurtlar Vadisi Pusu'nun resmi YouTube hesabından, dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin ölüm sahnesi “İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu'na tarihi infaz” notuyla paylaşıldı. Video kısa süre sonra kanaldan silindi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarının açıldığı gün, 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinin resmi YouTube hesabından dizideki 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin ölüm sahnesi paylaşılarak kısa süre sonra silindi.

MEZARIN AÇILDIĞI GÜN SİLİNEN "TARİHİ İNFAZ" VİDEOSU

Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinin açıldığı gün, Kurtlar Vadisi Pusu'nun YouTube hesabından yapılan paylaşım soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizide Kozinoğlu'ndan esinlenilerek yaratıldığı iddia edilen 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin ölüm sahnesi kanala yüklendi. Söz konusu videonun açıklamasında, "İhanetin bedeli ağır oldu, Kaşifoğlu'na tarihi infaz" ifadelerine yer verildi. Paylaşım, kısa bir süre sonra kanal yöneticileri tarafından silindi.

Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi

DİZİDEKİ SAHNELER VE ŞÜPHELİ ZAMANLAMA

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşanan ölüme ilişkin yeniden açılan dosyada, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılması kararlaştırılmıştı. Soruşturmada mercek altına alınan dizideki ölüm sahneleri ile gerçek hayattaki olaylar arasındaki zamanlama paralellikleri şu şekilde gerçekleşti:

10 Kasım 2011 (136. Bölüm): Kazım Kaşifoğlu karakteri bir hücrede tutularak, "Kaşifoğlu! Azrail'in benim! Kaşifoğlu, seni ben öldüreceğim" sözleriyle tehdit edildi.

12 Kasım 2011: Dizideki tehdit sahnesinin yayımlanmasından yalnızca iki gün sonra, Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.

8 Aralık 2011 (139. Bölüm): Kazım Kaşifoğlu karakteri, "Kara" isimli karakter tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldü. Senaryoda bu ölüm kayıtlara kalp krizi olarak yansıtıldı.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, YouTube, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    bu şaşmaz kardeşler de bir şey var ama dur bakalım 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mezarının açıldığı gün “Kaşifoğlu'na tarihi infaz” videosu paylaşıldı! Sonra apar topar silindi - Son Dakika
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