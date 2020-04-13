Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı - Son Dakika

Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı

7 saat önce

Geçtiğimiz sonbaharda Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafında toprakla buluşturulan enginarların ilk hasadı yapıldı.

Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı, System.String[]

Geçtiğimiz sonbaharda Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi tarafında toprakla buluşturulan enginarların ilk hasadı yapıldı. Tam kadro maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek hasada katılan kooperatif yönetimi, kendi elleriyle diktikleri enginarları ilk kez toplamanın sevinci ve heyecanını yaşadı.


Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da ilk hasat sevincine ortak oldu. İlk olarak kooperatif üyelerine enginarın toplanması konusunda mini bir eğitim verildi. Bazı kadınların şalvarlarıyla katıldığı enginar hasadını türküler söyleyerek gerçekleştirdi. Mezitli Belediyesi çiçek serası alanında gerçekleştirilen Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının da destek verdiği hasatta bine yakın enginar toplanarak satışa sunulmak üzere hazırlandı. Kooperatifin ilk müşterisi de hasada da yardım eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan oldu. Başkan Tarhan, elleriyle topladığı enginarları satın alarak derneğe ilk katkıyı sundu. Enginar üretiminin son derce doğal bir ortamda hiçbir ilaç ve katkı maddesi kullanmadan iyi tarım uygulamaları kapsamında yapıldığına dikkat çeken Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, "Bugün karanlığın içerisinden umudun doğuşunun örneklerinden birisini yaşıyoruz. Bir taraftan kaygı ve endişemiz devam ederken diğer tarafta da hayatın kendini üretmesinin bir örneğini görüyoruz. Kooperatifimizin yürüttüğü tarımsal faaliyetlerin daha da yoğunlaşarak sürmesini amaçlıyoruz. Korona insanlarımıza iki şey gösterdi. Birincisi dayanışma insanlığı kurtaracaktır. Bunun en güzel örneği de kooperatifimizin yaptığı çalışmalardır. İkincisi de tarım ve gıda dünyada çok önemli hale geldi. Biz bu iki şeyi kooperatifimizin çatısı altında devam ettiriyoruz. Şimdi de sırada mısır var. Çok kısa süre içerisinde karşınıza çok daha özel projelerle çıkacağız. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve bizleri yüreklendiren Başkanımız Neşet Tarhan başta olmak üzere tüm Mezitli Belediyesi ekibine ve kooperatif üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Dünya korona virüsüyle uğraşırken güzel şeylerinde yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan ise "Yaklaşık 1 yıl önce faaliyete geçen Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi enginar salep gibi üretim değeri yüksek ürünlerin ekimini yapmıştı. Bugün ilk enginarlarımızı hasat ederek satışa hazır hale getirdik. Tarlamızdaki enginarların ilk bölümünü topladık, büyüyüp hazır hale gelince kalan bölümünü de toplayarak hazır hale getiriyoruz. Kadın Üretim Kooperatifimiz, enginar ve salebin yanında şimdi de mısır üretimine başlayacak. Belediye olarak kendilerine sadece yer ve moral desteği sağlıyoruz. Tüm üretim emek ve çalışma kadınlarımızın elinden çıkıyor. Dünyamızı yine kadınlarımız güzelleştiriyor. Kadınlarımızın hevesini ve çalışma azmini görünce kooperatifimizin Türkiye'de ki en başarılı kooperatif olacağına sonuna kadar inanıyorum. Yaşamakta olduğumuz salgına karşı da en güzel savunma biçimi sağlıklı ve doğal beslenmekten geçiyor. Bu salgından korunmak için enginar tüketmek son derece önemli. Bu tür üretimlerde bulunarak insanların sağlığına katkı sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Acımasız adamın eski sevgilisini bayılana kadar dövdüğü anlar ortaya çıktı Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti         
00:36
Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı         
00:21
Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı         
00:04
17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü         
00:00
İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi         
23:57
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil         
23:41
Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak         
23:26
Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti         
23:07
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz         
23:00
Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık         
22:56
İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!         
22:12
Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
22:06
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi         
22:06
Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek         
22:04
Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı         
22:03
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı         
21:50
DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz         
21:50
Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
21:47
Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi         
21:38
Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:35
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı         
21:32
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı         
21:19
Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı         
21:13
Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor         
21:11
Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu         
21:09
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda         
21:08
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar         
20:51
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi         
20:48
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 01:03:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mezitli'de korona günlerinde enginar hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]