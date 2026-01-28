MGK toplantısına ilişkin bildiri yayımlandı Açıklaması - Son Dakika
MGK toplantısına ilişkin bildiri yayımlandı Açıklaması

28.01.2026 20:21
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının artırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, 2025 yılında gerçekleşen ve milli güvenlik bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirildi, 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edildi.

Terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere milli birlik ve beraberlik ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetlerle son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunuldu.

Bildiride, "'Terörsüz Türkiye' hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır. Komşumuz Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının artırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze'deki son durum ve ateşkesin geleceğinin değerlendirildiği, Gazze meselesinin çözüme kavuşturulması için tesis edilen uluslararası yapıların kurucu üyelerinden olan Türkiye'nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanan bildiride, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğin altının çizildiği, Türkiye'nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"İran merkezli güncel gelişmeler etraflıca ele alınmış, komşumuz İran'ın istikrarının ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki mevcut durum değerlendirilmiş, savaşın yansımalarının Karadeniz'de muhafaza edilmeye çalışılan istikrarı zedelememesi için tüm tarafların sorumlulukla hareket etmesi gerektiği bir kez daha hatırlatılmıştır. Türkiye'nin, bölgesel ve küresel riskleri tedricen artıran savaşın sona erdirilmesine ve kalıcı barışın ivedilikle tesis edilmesine yönelik gayretlerini sürdüreceği belirtilmiştir. Türkiye'nin, yakın çevresinden Asya, Afrika ve Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki muhtelif çatışma ve kriz bölgelerinde barışın muhafazası ve istikrarın tesisi maksadıyla icra ettiği çok boyutlu faaliyetlerine 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği kaydedilmiştir."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Mgk, Son Dakika

