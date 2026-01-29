MGM'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
MGM'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

29.01.2026 10:16
MGM, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu, dikkatli olunmalı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacak.

MGM'den uyarılar

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Ege'de kuvvetli fırtına, Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

