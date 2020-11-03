MHP Adana İl Teşkilatından 20 çalışma komisyonu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, teşkilat bünyesinde toplumun tümüne hitap edebilecek 20 çalışma komisyonu kurdu.

Geçen ay yapılan 13. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen ve MHP Adana il başkanı seçilerek ikinci dönem görev üstlenen Bünyamin Avcı, yoğun geçen tebrik ziyaretlerinin ardından 'Çalışma Kurulları' oluşturdu. Avcı'nın başkanlığında toplanan İl Divan Kurulu; eğitim, tarım, ekonomi, esnaf, işçi ve emekli, kadın ve çocuk hakları, hayvan hakları, kimsesiz çocuklar, yerel yönetimler, gençlik ve spor gibi değişik alanlarda 20 çalışma komisyonu kurdu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli liderliğinde 'önce ülkem ve milletim' ilkesiyle hizmet eden Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adana'da da bizler yerel ihtiyaçları gözetiyoruz. Her alanda var olmak, insanımıza dokunmak, onları daha çok dinlemek, yine onların sesi olabilmek adına komisyonlar oluşturduk" dedi.

Çalışma gruplarının İl Yönetim Kurulu'nda istişare edildikten sonra son şeklinin verileceğini kaydeden Avcı, "Çalışma komisyonlarımızda il yönetim kurulu üyelerimiz yer alacak. İhtiyaç duyulması halinde, ilgili konuda yeterliliğe sahip olması şartıyla dışarıdan da destek sağlanabilecektir. Amacımız, toplumun tüm katmanlarına daha fazla ulaşmak, hizmet üretme anlamında Adana'mızın bütününe daha fazla hitap edebilmektir" şeklinde konuştu. - ADANA