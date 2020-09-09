MHP Akseki İlçe Başkanlığına Erdemir seçildi - Son Dakika

MHP Akseki İlçe Başkanlığı görevine yapılan kongrede Mehmet Erdemir seçildi.

Akseki Belediyesi Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen kongrede Erdemir, ilçe başkanlığına getirildi.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, yaptığı konuşmada, yeni ilçe başkanı Erdemir ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kongreye Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve partili katıldı.