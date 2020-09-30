MHP Datça İlçe Başkanı Akyel mazbatasını aldı - Son Dakika

MHP Datça İlçe Başkanı Akyel mazbatasını aldı
MHP Datça İlçe Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Akyel mazbatasını aldı.
MHP Datça İlçe Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Akyel mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Akyel, yaptığı açıklamada, davası için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Akyel ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Fatih Keleş'i ziyaret etti.
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