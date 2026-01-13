MHP'den Kayyım Açıklaması - Son Dakika
MHP'den Kayyım Açıklaması

13.01.2026 16:29
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, kayyım atamalarının tedbir olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekilleri ile bir araya geldi. Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KAYYUM BAZEN ŞART OLABİLİYOR"

MHP'li Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunda sona geldiklerini belirterek şunları söyledi: "Bundan sonra bir toplantı daha yaparız. Tahminen söylüyorum; sonrasında müşterek rapor çıkar. Anlaşabildiğimiz, yani müşterek hazırlayacağımız ve muhalefet şerhi olmaksızın raporda yer alacak başlıkları tespit ettik. Bunların 6, 7, 8 olmasının hiçbir önemi yok. Konuşurken bu sayı azalıp çoğalabilir, görüşmeler sırasındaki gelişmelere bağlıdır.

Kayyım meselesini bazı partiler ana raporlarında dile getirmişti. MHP'nin sunduğu 118 sayfalık raporda; kayyım uygulaması ile ilgili bir husus yoktu ancak bu MHP'nin kayyım meselesinde bir fikri olmayacağı anlamına gelmiyor. Bize göre kayyım uygulaması bazen şart olabilir. Mesela işlenen suçun niteliğine göre kayyım uygulaması bir zorunluluk halindeyse eğer, bunu merkezin yapması yerine yeni yöneticileri, bağlı bulundukları belediye meclislerinin seçmesi en azından halk iradesinin muhafazası bakımından daha uygundur. Böyle olması lazım. Önümüzde de örnekler var. Kayyım atamalarının bir tedbir olduğunu da unutmayalım.

"AHMET ÖZER İLE AHMET TÜRK'ÜN GÖREVE İADESİNDE BİZCE SAKINCA YOK"

Bir davanın başından sonuna kadar bazen bu uygulama sürüyor ama şartlar değiştiğinde kaldırılması lazım. Mesela Sayın Genel Başkanımızın, 'İki Ahmet' diye tabir ettiği Ahmet Türk ile Ahmet Özer'in duruşmaları, davalarının seyri, içerisinde bulunduğumuz atmosfer; yani komisyonumuzun amacı ile birleştirildiği zaman aslında çok taşkın, amacı da aşmış bir uygulama olduğu görülür. Yani kısaca özetlemek gerekirse Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinin önünde bizim açımızdan hiçbir sakınca yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
