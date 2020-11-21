MHP'den Keşan'da ziyaretler - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetim kurulu üyeleri Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, MHP ilçe teşkilatı, ülkü ocağı ve esnafı ziyaret ettiklerini belirtti.

Vatandaşların taleplerini dinlediklerini aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Esnafımızın koronavirüsten dolayı sıkıntılarının olduğunu öğrendik. MHP olarak halkın sorununu tespit edip bunu çözmeye çalışmak görevimiz. Herkes kendi go¨revini yaparsa sorunlar azda olsa ortadan kalkar ve rahat bir nefes alınır. MHP olarak u¨zerimize her ne du¨s¸u¨yorsa fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edecegˆiz."