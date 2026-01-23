MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MHP\'den \'Terörsüz Türkiye\' Vurgusu
23.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin devlet politikası olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bir devlet politikası haline geldiğini vurgulayarak, bu hedefin milli birlik ve bekanın temel unsuru olduğunu söyledi.

Bursa'da düzenlenen 2026'nın ilk basın toplantısında konuşan Büyükataman, terörle mücadelenin siyasi bir tercih değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir milli mesele olduğunu belirtti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin, günübirlik hesapların ötesinde, devlet aklıyla ve millet iradesiyle şekillendiğini ifade eden Büyükataman, bu anlayışın MHP'nin siyaset çizgisinin merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Bahçeli liderliğinde devlet politikası

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı duruşun, Cumhurbaşkanı'nın da desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefini bir devlet politikası haline getirdiğini kaydeden Büyükataman, bu sürecin Türkiye'nin iç cephesini güçlendirdiğini ve bin yıllık kardeşliği tahkim ettiğini söyledi.

Yurtta milli birlik, sahada kararlı duruş

2025 yılı boyunca "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yurdun dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelindiğini belirten Büyükataman, bu buluşmalarla milli birlik ruhunun diri tutulduğunu vurguladı.

81 il, 963 ilçede vatandaşla yüz yüze

24 Ekim 2025'te başlatılan "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programlarıyla Türkiye genelinde 81 il ve 963 ilçede toplam 76 bin 544 program gerçekleştirildiğini aktaran Büyükataman, Bursa'da ise 17 ilçeyi kapsayan bin 601 programla vatandaşların evlerine misafir olunduğunu ifade etti.

"Her şeyden önce Türkiye"

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Her Şeyden Önce Türkiye" anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, milletin huzuru, güvenliği ve ülkenin bekası için 2026 yılında da sahada olmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:19:27. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.