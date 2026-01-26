MHP'den Ülke Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MHP'den Ülke Vurgusu

MHP\'den Ülke Vurgusu
26.01.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkan Akçay, MHP'nin 'önce ülkem ve milletim' ilkesini vurgulayarak, yapıcı muhalefet anlayışını açıkladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin siyaset anlayışının temelinde "önce ülkem ve milletim" ilkesinin yer aldığını belirterek, "Biz iktidarı yıpratmak için değil, Türkiye'yi güçlendirmek için siyaset yapıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Akçay'a ziyaretlerinde MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti. Akçay ve beraberindeki heyet, MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı lokali önünde İlçe Başkanı Tahsin Atılgan tarafından çiçeklerle karşılandı. Atılgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlere teşekkür etti.

Parti lokalinde partililere hitap eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin "önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben" anlayışıyla hareket eden bir parti olduğunu belirterek, bu ilkenin MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özellik olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın kuruluş gerekçilerine değinen Akçay, ittifakın temelinde Türkiye'nin istikrarı, birliği ve güçlü bir devlet yapısının korunması idealinin bulunduğunu ifade etti. MHP'nin muhalefet anlayışının yıkıcı değil, yapıcı olduğuna dikkat çeken Akçay, "Bizim siyaset anlayışımızda önemli olan muktedir olabilmektir. Ülkeye zarar verecek tutum ve davranışlardan uzak dururuz" dedi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi istikrarsızlıklara da değinen Akçay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin ardından MHP'nin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar öncesinden yaptığı uyarıların bugün ne kadar isabetli olduğunun görüldüğünü ifade eden Akçay, Bahçeli'nin yüksek siyasi öngörüye sahip bir lider olduğunu söyledi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akçay, uygulanan sıkı para politikalar ve mali disiplin sayesinde enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye'nin son 50 aydır kesintisiz büyüme gösterdiğini belirtti. 2025 yılı büyüme oranının en az yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade eden Akçay, Merkez Bankası rezervlerinin de 205 milyar dolarla tarihi seviyelere ulaştığını kaydetti. Akçay, bu gelişmelerin kısa vadede vatandaşların alım gücüne olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Erkan Akçay ve beraberindeki heyet, ayrıca AK Parti Alaşehir İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret ederek istişarelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erkan Akçay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'den Ülke Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: MHP'den Ülke Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.