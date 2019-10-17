Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2

18 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ İlçesi'ndeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. İlteber Yalçın ve yanındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi.  Ekiplerin incelemesinin ardından İlteber Yalçın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

PARTİDEN AÇIKLAMA

MHP Genel  Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de olaya ilşikin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın değerli evladı İlteber Yalçın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Acımız büyüktür. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun. Cenaze ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir"

Görüntü dökümü:

-----------

-Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin incelemesi

-Semih Yalçın'ın gelişi

-ilteber yalçın'ın fotoğrafı(ek)

-Genel ve detaylar


- Ankara
Milliyetçi Hareket Partisi, Semih Yalçın, Ankara, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Devlet Bahçeli sakalını kesti
Son dakika: MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673'e yükseldi Trump'ın Erdoğan'a yazdığı skandal mektup ortaya çıktı: YPG'li Mazlum ile müzakere et

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 08:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]