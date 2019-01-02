MHP Heyeti, Seçen'i Ziyaret Etti
1 saat önce
MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
MHP Nevşehir
İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç
, MYK
Üyesi Mehmet Varol
, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker
, İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Çiftçi
ve MHP'li il yöneticileri hazır bulundu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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