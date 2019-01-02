Son Dakika Haberleri: MHP Heyeti, Seçen'i Ziyaret Etti

MHP Heyeti, Seçen'i Ziyaret Etti

1 saat önce

MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

MHP Heyeti, Seçen'i Ziyaret Etti, System.String[]
MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette MHP Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, MYK Üyesi Mehmet Varol, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz, Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, İl Genel Meclisi Üyesi Haydar Çiftçi ve MHP'li il yöneticileri hazır bulundu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Nevşehir, MHP, Politika
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