MHP İl Başkanı Vezirköprü'de Sanayi Toplantısı

12.01.2026 22:16
Burhan Mucur, Vezirköprü'de yeni sanayi sitesi için talepleri dinledi, çözüm sözü verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü'de Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ile toplantı yaptı.

Mucur, Karma Sanayi Kooperatifi Başkanı Şaban Çalışkan ve yönetimiyle yaptığı toplantıda, yeni sanayi sitesiyle ilgili talepleri dinledi.

Mevcut sanayi sitesinin ihtiyaca cevap vermediğini belirten Çalışkan, yeni sanayi sitesine acil ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Mucur, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla görüşeceğini kaydetti.

Toplantıya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Vezirköprü, Ekonomi, Samsun, Güncel, OSB, Son Dakika

