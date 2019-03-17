Son Dakika Haberleri: MHP'li Başkanın Eşinin Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

MHP'li Başkanın Eşinin Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

42 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da, oğlu Adem Demirci'nin düğününde çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi, 3 çocuk annesi Satı Demirci (52) için İmamlı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

MHP'li Başkanın Eşinin Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'da, oğlu Adem Demirci'nin düğününde çıkan kavgayı ayırmak isterken, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden  MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi, 3 çocuk annesi Satı Demirci (52) için İmamlı Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Demirci'nin cenazesi, ardından Taşkesiği Camii'ne getirildi. Cenazeye, Satı Demirci'nin yakınlarının yanı sıra MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve partililer de katıldı. Adem Demirci, annesinin tabutunun başında "En mutlu günümüzde gittin annem" diyerek, gözyaşı döktü. Satı Demirci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Asarcık'taki mezarlıkta toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

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