MHP'li Bulut, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika

MHP'li Bulut, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm istedi

08.10.2020 18:31
MHP'li Bulut, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm istedi, System.String[]

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Devletimizin birçok alanda aldığı yerinde ve etkili tedbirlerin, süt üreticileri için de bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Devletimizin birçok alanda aldığı yerinde ve etkili tedbirlerin, süt üreticileri için de bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.

Bulut, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının hayatın birçok yönünü ve toplumun her ferdini etkilediğini hatırlattı.

Bulut, sürecin başından itibaren devletin tüm sektörlere ilişkin olağanüstü performans sergileyip yerinde ve etkili tedbirlerle sürecin yaratacağı hasarı minimum düzeyde tutmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Tüm bu azme ve gayrete rağmen hala çözüm bekleyen ve müdahale edilmesi gereken bazı alanların, sektörlerin bulunduğunu belirten Bulut, bunlardan birinin süt üreticilerinin durumu olduğunu kaydetti.

Bulut, "Bir an evvel devletin süt üreticilerinin içinde bulunduğu mali açmazlara ilişkin etkili ve yerinde çözüm önerilerini gündeme getirmesi gerekiyor." dedi.

Süt fiyatlarının 15 Kasım 2019'da toplanan Ulusal Süt Konseyince, üreticiden fabrikaya 2 lira 30 kuruş ve KDV olarak belirlendiğini anımsatan Bulut, aradan geçen sürede konseyin bir daha toplanmadığını, fiyatların, sabitlenmiş şekilde beklediğini ifade etti.

Bu süreçte girdi fiyatlarındaki olağanüstü artışın, süt üreticilerinin belini tamamen büktüğünü dile getiren Bulut, "Acil ve ivedi bir şekilde Ulusal Süt Konseyinin bir yıl aradan sonra Anadolu'daki bu sese kulak vermesi, bir an önce yeniden toplanması, vatandaşın belini bükmeyecek şekilde ama süt üreticisinin de yüzünü güldürecek bir şekilde fiyat ayarlamasını yeni baştan inşa etmesi gerekiyor. Devletimizin birçok alanda almış olduğu yerinde ve etkili tedbirlerin süt üreticileri için de bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Bulut, ayrıca "Yem Konseyi"nin kurularak fiyat denetimini ve köylüye verilen yemle ilgili kalite denetimi yapması gerektiğini kaydetti.

-"İnsanlık suçu işlemektedir"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da Mersin'in, Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğuna işaret ederek üreticilerin bazı sorunlar yaşadığını söyledi.

Bu sorunların başında, girdi maliyetlerinin geldiğini belirten Kılavuz, üreticilerin bu maliyetlerin düşürülmesini istediğini aktardı.

Kılavuz, "Bunun yanı sıra sulama ihtiyacının karşılanması, kapalı devre sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması önemlidir. Çiftçimizi zorlayan bir başka husus, kredi ödemeleridir. Kredilerin geri ödemelerinde faizin kaldırılması ve kredilerin yapılandırılması üreticilerimizi rahatlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgaline yönelik de Kılavuz, Dağlık Karabağ bölgesinde, uluslararası anlaşmaları hiçe sayan, hukuku ayaklar altına alan bir işgalin sürdüğünü belirtti.

"Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını fırsat bilerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmiştir." diyen MHP'li Kılavuz, bu işgaller sırasında binlerce soydaşı katleden Ermenistan'ın, medeni dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlediğini vurguladı.

Kılavuz, Dağlık Karabağ'da birçok şehrin Ermenistan'ın işgali altında bulunduğunu ve çatışmaların başladığı günden bu yana Ermenilerin, sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini anımsattı. Kılavuz, şöyle devam etti:

"Hınçak'tan, Taşnak'tan ve Asala'dan ilham alan Ermenistan, terör devleti olarak işlediği cinayetler, yaptığı soykırım ve katliamlardan ötürü tarih ve hukuk önünde hesap vermelidir. Ermenistan'ın gerçekleştirdiği alçakça saldırıları nefretle lanetliyorum. Karabağ'ın işgalden kurtulması tarihi bir haktır."

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarında provokatif saldırılarına tekrar başladığına işaret ederek "Azerbaycan ordusunun ilerlemesi yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın da kurtarılması ümidini tekrar canlandırmıştır." dedi.

Ermenistan'ın geçen pazar günü Gence'ye sonra da Mingeçevir ve Terter'e saldırmasının, buralardaki masumları hedef almasının, insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kaşıkçı, "Çatışma bölgelerinde bozgun yaşayan Ermenistan'ın, İran sınırından içeri sokulan PKK/ YPG'li teröristleri de yanına alarak mazlumlara ateş ve ölüm yağdırdığına, tüm dünyanın dikkat kesilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Milletvekili, Ermenistan, Mersin, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika


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