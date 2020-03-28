MHP'li eski başkan hayatını kaybetti - Son Dakika

MHP'li eski başkan hayatını kaybetti
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Soma İlçe Başkanı Levent Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Soma İlçe Başkanı Levent Yüksel geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
2012 yılında Soma İlçe Başkanlığı görevini yapan Levent Yüksel ilçede veterinerlik mesleğini sürdürüyordu.
Yüksel'in cenazesi ikindi namazı sonrasında memleketi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde defnedilecek. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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