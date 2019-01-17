MHP Lideri Bahçeli, "Kürt Kardeşlerimizin Kan Döken Teröristlerle Bir Bağı Yoktur.
18 dakika önce
IHAAW130859-SIY/17-01-2019- MHP lideri Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizin kan döken teröristlerle bir bağı yoktur.
IHAAW130859-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizin kan döken teröristlerle bir bağı yoktur. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir" dedi. 17.01.2019 13: 08: 59 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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