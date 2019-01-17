Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, "Kürt Kardeşlerimizin Kan Döken Teröristlerle Bir Bağı Yoktur.

MHP Lideri Bahçeli, "Kürt Kardeşlerimizin Kan Döken Teröristlerle Bir Bağı Yoktur.

18 dakika önce

IHAAW130859-SIY/17-01-2019- MHP lideri Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizin kan döken teröristlerle bir bağı yoktur.

MHP Lideri Bahçeli,
IHAAW130859-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizin kan döken teröristlerle bir bağı yoktur. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerimiz oyuna gelmeyecektir" dedi. 17.01.2019 13: 08: 59 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

MHP, Politika
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