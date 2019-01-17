MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Partiden İhraç Edilmesine İlişkin,...
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IHAAW131528-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesine ilişkin, "Ortaya koyduğu karar ve görüşler parti tüzüğümüzle uyuşmadığından parti yönetimimizden ihraç edilmiştir" dedi.
IHAAW131528-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesine ilişkin, "Ortaya koyduğu karar ve görüşler parti tüzüğümüzle uyuşmadığından parti yönetimimizden ihraç edilmiştir" dedi. 17.01.2019 13: 15: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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