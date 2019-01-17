Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Partiden İhraç Edilmesine İlişkin,...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Partiden İhraç Edilmesine İlişkin,...

7 dakika önce

IHAAW131528-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesine ilişkin, "Ortaya koyduğu karar ve görüşler parti tüzüğümüzle uyuşmadığından parti yönetimimizden ihraç edilmiştir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Partiden İhraç Edilmesine İlişkin,..., System.String[]
IHAAW131528-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihraç edilmesine ilişkin, "Ortaya koyduğu karar ve görüşler parti tüzüğümüzle uyuşmadığından parti yönetimimizden ihraç edilmiştir" dedi. 17.01.2019 13: 15: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi Kanyonda Kaybolan Gencin Son Görüntüsü Ortaya Çıktı

17 Yaşındaki Kıza Fuhuş Yaptıran Kadın Gözaltına Alındı MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:28:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın Partiden İhraç Edilmesine İlişkin,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]