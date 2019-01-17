MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki Güvenli Bölge Tartışmalarına İlişkin, "İsrail İşin...
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IHAAW130945-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki güvenli bölge tartışmalarına ilişkin, "İsrail işin içindedir, malum Körfez ülkeleri de devrededir" dedi.
IHAAW130945-SIY/17-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, Suriye
'deki güvenli bölge tartışmalarına ilişkin, "İsrail
işin içindedir, malum Körfez
ülkeleri de devrededir" dedi. 17.01.2019 13: 09: 45 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
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