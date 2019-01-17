Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki Güvenli Bölge Tartışmalarına İlişkin, "İsrail İşin...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki Güvenli Bölge Tartışmalarına İlişkin, "İsrail İşin...

17 dakika önce

IHAAW130945-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki güvenli bölge tartışmalarına ilişkin, "İsrail işin içindedir, malum Körfez ülkeleri de devrededir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki Güvenli Bölge Tartışmalarına İlişkin,
IHAAW130945-SIY/17-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki güvenli bölge tartışmalarına ilişkin, "İsrail işin içindedir, malum Körfez ülkeleri de devrededir" dedi. 17.01.2019 13: 09: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

MHP, Suriye, Devlet Bahçeli, İsrail, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:32:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye'deki Güvenli Bölge Tartışmalarına İlişkin, "İsrail İşin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]