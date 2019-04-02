Son Dakika Haberleri: MHP Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

MHP Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti

46 dakika önce

Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi olmayan sonuçlara göre 5 oyla kaybettiği Aydıncık ilçesinde oyların tekrardan sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti, System.String[]
Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi olmayan sonuçlara göre 5 oyla kaybettiği Aydıncık ilçesinde oyların tekrardan sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ahmet Koçak'ın 5 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Aydıncık ilçesinde Selahattin Özdemir ile yarışa giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Seçimde AK Parti adayı Ahmet Koçak 1003 oy alırken, MHP adayı Selahattin Özdemir ise 998 oy almıştı. Seçimde 70 oy da geçersiz sayılmıştı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:28 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yozgat, Aydıncık, MHP, Politika
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