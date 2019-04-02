MHP Yozgat'ın Aydıncık İlçesinde Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
46 dakika önce
Yozgat'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi olmayan sonuçlara göre 5 oyla kaybettiği Aydıncık ilçesinde oyların tekrardan sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti.
Yozgat
'ta Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) resmi olmayan sonuçlara göre 5 oyla kaybettiği Aydıncık
ilçesinde oyların tekrardan sayılması için seçim sonuçlarına itiraz etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
adayı Ahmet Koçak
'ın 5 oy farkla yeniden belediye başkanı seçildiği Aydıncık ilçesinde Selahattin Özdemir ile yarışa giren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Seçimde AK Parti adayı Ahmet Koçak 1003 oy alırken, MHP adayı Selahattin Özdemir ise 998 oy almıştı. Seçimde 70 oy da geçersiz sayılmıştı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
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