DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt

26.12.2025 20:29
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MHRS randevusuna gidilmediği takdirde para cezası uygulanacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı konu hakkındaki paylaşımı şöyle:

"'Randevu İptal Cezası Bildirimi' ibareleri içeren sayfalar Sağlık Bakanlığı sistemlerine ait değil"

"Çeşitli mecralarda yer alan, 'MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı' iddiaları asılsızdır. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan 'Randevu İptal Cezası Bildirimi' gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi (https://mhrs.gov.tr) veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Güncel, MHRS, Son Dakika

