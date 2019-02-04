Miad'dan Vali Baruş'a Ziyaret
25 dakika önce
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Vali Baruş, Akdaş ve derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş, "Ülkemize ve ilimize yapmış olduğunuz katkılar, yatırımlar ve sosyal desteklerinizden dolayı hem sizlere, hem de sizlerin nezdinde değerli üyelerinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Akdaş ise dernek faaliyetleri hakkında Baruş'u bilgilendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA
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