Son Dakika Haberleri: Miad'dan Vali Baruş'a Ziyaret

Miad'dan Vali Baruş'a Ziyaret

25 dakika önce

Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Miad'dan Vali Baruş'a Ziyaret, System.String[]
Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş, Akdaş ve derneğin yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Baruş, "Ülkemize ve ilimize yapmış olduğunuz katkılar, yatırımlar ve sosyal desteklerinizden dolayı hem sizlere, hem de sizlerin nezdinde değerli üyelerinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Akdaş ise dernek faaliyetleri hakkında Baruş'u bilgilendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Malatya Valisi, Güncel
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