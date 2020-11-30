Michel Zecler: Paris'te siyah müzik yapımcısını döven dört polis hakkında soruşturma başlatıldı

Paris'te geçen hafta siyah müzik yapımcısı Michel Zecler'i döven dört polis memuru hakkında cezai soruşturma başlatıldı. Savcı Remy Heitz, polislere, silahla kasıtlı şiddet kullanımı da dahil çeşitli suçlamalar yöneltileceğini söyledi.

Daha önce açığa alınan polislerden ikisinin de gözaltında kalmasına karar verildi.

Loopsider adlı internet sitesinin yayınladığı görüntülerde, üç polis memurunun, Michel Zecler'i tekme, yumruk ve coplarıyla dakikalarca dövdüğü ve daha sonra dördüncü bir polisin ise binaya göz yaşartıcı gaz attığı görülüyor.

Loopsider, şiddete uğrayan kişinin "maske takmadığı" gerekçesiyle polisler tarafından durdurulduğunu belirtiyor.

Michel Zecler, yaklaşık beş dakika süren şiddet anlarında ırkçı küfürlere de maruz kaldığını açıkladı.

Olayın ardından Zecler, şiddet ve polise mukavemet gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak savcılık müzik hakkındaki suçlamayı kabul etmedi ve polis memurlarıyla ilgili inceleme başlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşananların "utanç verici" ve "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Zecler'in stüdyosunda birkaç dakika boyunca dövüldüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis şiddeti Paris'te protesto edildi.

Protestolar esnasında polisle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Fransa'da 17 Kasım'da Ulusal Meclis'in gündemine gelen yeni güvenlik yasa tasarısı, protestoarın odağında yer aldı.

Tasarının 24'üncü maddesi, polis ve askerin görüntüsünü kaydetmenin ve bunu sosyal medyada paylaşmanın suç sayılmasını öngörüyor.

Muhalefet bu maddenin, polisin tutumunun medya yoluyla takip edilmesini imkansız hale getireceği görüşünde.

Hükümet ise eleştiriler karşısında, söz konusu yasanın medya ve yurttaşların "polisi mercek altına alma" hakkını ortadan kaldırmayacağını savunarak, bunun yalnızca polis ve askerlerin fiziksel ve psikolojik sağlığını hedef alabilecek görüntülerle ilgili olduğunu ileri sürüyor.