Son Dakika Haberleri: Michelin'den sürdürülebilirlik için Continental ve Smag ile iş birliği
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Michelin'den sürdürülebilirlik için Continental ve Smag ile iş birliği

46 dakika önce

Michelin, Continental AG ve tarım alanında öncü yazılım geliştiricisi Smag ile doğal kauçuk tedarik zincirindeki sürdürülebilir uygulamaların haritasını çıkarmayı amaçlayan "Rubberway" adlı teknolojik çözümün geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda iş birliğine gitti.

Michelin'den sürdürülebilirlik için Continental ve Smag ile iş birliği, System.String[]

Michelin, Continental AG ve tarım alanında öncü yazılım geliştiricisi Smag ile doğal kauçuk tedarik zincirindeki sürdürülebilir uygulamaların haritasını çıkarmayı amaçlayan "Rubberway" adlı teknolojik çözümün geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda iş birliğine gitti.

Michelin açıklamasına göre, Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Küresel Platformu (GPSNR) hedefleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanan Rubberway, doğal kauçuk endüstrisinde satışa dönük kauçuk işleme tesislerinden üretime dönük çiftliklere kadar her alandaki riskleri haritalandıran bir teknolojik çözüm olacak.

Yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen Rubberway, lastik üreticisi olan kullanıcılarına, yaklaşık 6 milyon çiftçi, 100 bin aracı ve 500'den fazla işleme tesisini kapsayan doğal kauçuk tedarik zincirinden toplanan verileri sunacak, sürdürülebilirliğin teşhis edilmesi ve iyileştirilmesi için destek verecek.

Bu ortak girişimle birlikte Michelin, Smag ve Continental; Rubberway uygulamasını diğer doğal kauçuk aktörleri tarafından kolayca kullanılabilen bağımsız bir çözüm yapmaya çalışacak ve tedarik zincirini daha şeffaf hale getirme konusunda çalışmalar yürütecek.

Bentley Continental, Michelin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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