Michelin'den yeni yaz lastiği

Michelin geçen yıl piyasaya sürülen Agilis CrossClimate lastiğinden sonra, hafif ticari araçlar için ürün yelpazesini genişleterek güvenlik, konfor ve mükemmel enerji verimliliği sunan Agilis 3 ile yolda olmaya devam ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu kez yeni yaz lastiği ile yol tutkunlarının karşısına çıkan dünyanın önde gelen lastik üreticisi Michelin, Agilis 3 ile ıslak yolda yüksek düzeyde güvenlik ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Önceki modellerden 1 ila 1,7 kilogram arasında daha hafif olan Agilis 3 serisi, böylelikle ham madde ve kaynakların daha verimli kullanılmasıyla karbondioksit emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor.

Lastik ağırlığı azaldıkça motorun lastikleri döndürmek için harcadığı güç ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi de azalıyor. Agilis 3 performansından ödün vermeden, hem yakıt tasarrufu hem de düşük karbondioksit salınımı sağlamış oluyor.

Kamyon lastiği teknolojisi hafif ticaride

Yenilikçi kauçuk bileşenin yanı sıra derin ve "U" biçimli kanallara da sahip olan Agilis 3, böylelikle ıslak hava koşullarında da yüksek fren performansı ile güvenli ve konforlu bir yolculuk vaat ediyor.

Kamyon lastikleri için geliştirilen ve ilk kez hafif ticari araç lastiğinde kullanılan aşınmaya karşı üstün direnç gösteren kauçuk bileşen ve lastik sırtına taş sıkışmasını engelleyen patentli teknoloji sayesinde Agilis 3, kullanıcılara uzun ömür ve sağlamlık sunuyor.