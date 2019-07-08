Miçotakis, başbakanlık için yemin etti
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Yunanistan'da dün yapılan seçimleri yüzde 39,85 oyla kazanıp 158 sandalye elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos huzurunda Yunanistan'ın 16. Başbakanı olarak ant içti.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
'da dün yapılan seçimleri yüzde 39,85 oyla kazanıp 158 sandalye elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
huzurunda Yunanistan'ın 16. Başbakanı olarak ant içti.
Eşi ve 3 çocuğuyla Cumhurbaşkanlık
Konağına giden 51 yaşındaki sağ görüşlü Miçotakis, daha sonra Maksimu Konağı'nda eski Başbakan Aleksis Çipras tarafından karşılandı ve başbakanlık koltuğunu devraldı.
1968 doğumlu ve Harvard Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu Miçotakis, ülkenin eski başbakanlarından Kostandinos Miçotakis'in oğlu ve eski dışişleri bakanlarından Dora Bakoyanni
'nin kardeşi.
Yerel saatle 18.00'de yeni hükümet açıklanacak ve Salı sabahı yeni hükümet ant içip bakanlıklar devredilecek.
- Chokona
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