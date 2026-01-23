Miçotakis'ten Trump'a Barış Kurulu Açıklaması - Son Dakika
Miçotakis'ten Trump'a Barış Kurulu Açıklaması

23.01.2026 00:17
Yunan Başbakan Miçotakis, 13 ülkenin Gazze için Barış Kurulu'na katılım anlaşması imzalaması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği Barış Kurulu'na davet edilen 13 ülkenin yalnızca Gazze'deki barış süreci için katılım anlaşması imzalaması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamaları ve ilave gümrük vergisi tehditlerinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir Avrupa ile ABD arasında gerilim olduğunu belirten Miçotakis, ABD Başkanı Trump'ın dün Grönland'a ilişkin yaptığı açıklamalardan sonra bu gerilimin azalacağına inandığını kaydetti.

Miçotakis, Grönland ile ilgili meselenin sadece Ada halkını ve Danimarka Krallığı'nı ilgilendireceğini vurgulayarak, ABD'nin bölgedeki güvenlik kaygısını da anladığını ifade etti.

Yunan Başbakan, sorunun ABD ve Danimarka arasında iyi niyet çerçevesinde çözülebileceği yönündeki fikrini dile getirdi.

Trump'ın inisiyatifiyle ortaya çıkan Barış Kurulu'nu AB ülkelerinin çoğunun hukuki açıdan sorunlu gördüğüne işaret eden Miçotakis, "Benim ve Yunanistan'ın önerisi, Barış Kurulu'na katılmak üzere davet edilen 13 ülkenin katılım anlaşmasını imzalaması yönünde olacak. Ancak sadece Gazze'deki barış sürecinin bir sonraki aşaması için ve bu gerektiği kadar uzun bir süreyi kapsayabilir." diye konuştu.

Miçotakis, bunun, mantıklı bir geçici çözüm olduğunu savunarak, Birleşmiş Milletlere (BM) karşı rakip olacak yeni bir örgüt kurmadan Gazze için barış sürecine katılma imkanı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

