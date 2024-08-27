Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yapay Zeka

Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor

Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor

Space and Time Labs, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin güçlü birlikteliğini daha da ileri taşımak için 20 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Bu finansman, şirketin mühendislik ve ürün geliştirme kabiliyetlerini genişleterek teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor. Microsoft'un desteğiyle hız kazanan bu girişim, sektörde yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor.

27.08.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji dünyasının gözde şirketi Space and Time Labs, son yatırım turuyla toplam sermayesini 50 milyon dolara çıkardı. Microsoft'un desteğini alan şirket, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin kesişim noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Space and Time Labs Yapay Zeka Ve Blockchain Arenasında Hızla Büyüyor

Teknoloji dünyasının gözü, yapay zeka ve Blockchain'in kesişim noktasında faaliyet gösteren Space and Time Labs'e çevrildi. Microsoft'un desteğini alan şirket, son yatırım turuyla birlikte toplam sermayesini 50 milyon dolara yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan finansman turunda 20 milyon dolar daha toplayan Space and Time Labs, bu kaynağı ürün geliştirme ve mühendislik çalışmalarını hızlandırmak için kullanacağını açıkladı. Şirket ayrıca, ekosistem ve topluluk büyümesine de odaklanacağını belirtti.

2022'de Microsoft'un yatırım koluyla gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık tur sonrası, bu yeni yatırımla birlikte şirketin geleceğe yönelik planları daha da netleşiyor. Space and Time Labs, özellikle yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin birleştiği alanlarda geliştiricilere yönelik çözümler üretmeyi hedefliyor.

Sektörde, yapay zekanın hızlı gelişimi ile Blockchain teknolojisinin veri doğrulama konusundaki yeteneklerinin önem kazandığı görülüyor. Bu bağlamda, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın çalışmaları dikkat çekiyor. Altman, bir yandan ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını geliştirirken, diğer yandan Worldcoin projesiyle Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümleri üzerinde çalışıyor.

Space and Time Labs, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürdüğü Proof of SQL teknolojisiyle veri işleme alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri, bu platformun "büyük ölçekli ve güvenilir veri işlemenin anahtarını" sunduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, şirket büyük dil modellerinin doğrulanabilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Space and Time Labs'ın son yatırım turuna Framework Ventures, Lightspeed Faction, Arrington Capital ve Hivemind Capital gibi sektörün önde gelen yatırımcıları katıldı. Framework Ventures'dan Michael Anderson, Blockchain teknolojisinin gelecekteki potansiyeline dikkat çekerek, bu tür girişimlerin fintech ve yapay zeka alanlarında yeni kullanım senaryoları oluşturabileceğini vurguladı.

Kripto Para, Sam Altman, Microsoft, Yapay Zeka, Blockchain, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Yapay Zeka Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
15:17 Konya’da çiftçiler ayaklandı Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var Konya'da çiftçiler ayaklandı! Verdikleri mesajı dinlemekte fayda var
11:20 Hintli turist, Malezya’da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor Hintli turist, Malezya'da yürüdüğü sırada kaldırım çöktü! 8 metrelik çukura düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor
11:14 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu 3.haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi Gökhan Akkan oldu
11:05 Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu Çocukların artık 2 annesi var Kocası cinsiyet değiştirip kadın oldu! Çocukların artık 2 annesi var
10:36 Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor Al Nassr, Talisca ve diğer yıldızlarla yollarını ayırıyor
10:18 Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris’te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'la birlikte görülen Rus kadın, milyarderin Paris'te tutuklanmasının ardından ortadan kayboldu
10:17 Altının gram fiyatı düşüşle başladı Altının gram fiyatı düşüşle başladı
10:11 Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun’dan eleştirilere küfürlü cevap Mansur Yavaş paylaşımı nedeniyle zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun'dan eleştirilere küfürlü cevap
10:08 Beşiktaş, Augsburg’tan Felix Uduokhai’yi renklerine bağladı Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi renklerine bağladı
09:46 İsveç’te ’Özgür Filistin’ sloganı atan kadına sert müdahale İsveç'te 'Özgür Filistin' sloganı atan kadına sert müdahale
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 23:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement