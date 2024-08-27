Microsoft destekli Blockchain şirketi Space and Time yatırım almaya devam ediyor

Yapay Zeka

Teknoloji dünyasının gözde şirketi Space and Time Labs, son yatırım turuyla toplam sermayesini 50 milyon dolara çıkardı. Microsoft'un desteğini alan şirket, yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin kesişim noktasında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Space and Time Labs Yapay Zeka Ve Blockchain Arenasında Hızla Büyüyor

Teknoloji dünyasının gözü, yapay zeka ve Blockchain'in kesişim noktasında faaliyet gösteren Space and Time Labs'e çevrildi. Microsoft'un desteğini alan şirket, son yatırım turuyla birlikte toplam sermayesini 50 milyon dolara yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan finansman turunda 20 milyon dolar daha toplayan Space and Time Labs, bu kaynağı ürün geliştirme ve mühendislik çalışmalarını hızlandırmak için kullanacağını açıkladı. Şirket ayrıca, ekosistem ve topluluk büyümesine de odaklanacağını belirtti.

2022'de Microsoft'un yatırım koluyla gerçekleştirdiği 20 milyon dolarlık tur sonrası, bu yeni yatırımla birlikte şirketin geleceğe yönelik planları daha da netleşiyor. Space and Time Labs, özellikle yapay zeka ve Blockchain teknolojilerinin birleştiği alanlarda geliştiricilere yönelik çözümler üretmeyi hedefliyor.

Sektörde, yapay zekanın hızlı gelişimi ile Blockchain teknolojisinin veri doğrulama konusundaki yeteneklerinin önem kazandığı görülüyor. Bu bağlamda, OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın çalışmaları dikkat çekiyor. Altman, bir yandan ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarını geliştirirken, diğer yandan Worldcoin projesiyle Blockchain tabanlı dijital kimlik çözümleri üzerinde çalışıyor.

Space and Time Labs, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürdüğü Proof of SQL teknolojisiyle veri işleme alanında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri, bu platformun "büyük ölçekli ve güvenilir veri işlemenin anahtarını" sunduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, şirket büyük dil modellerinin doğrulanabilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Space and Time Labs'ın son yatırım turuna Framework Ventures, Lightspeed Faction, Arrington Capital ve Hivemind Capital gibi sektörün önde gelen yatırımcıları katıldı. Framework Ventures'dan Michael Anderson, Blockchain teknolojisinin gelecekteki potansiyeline dikkat çekerek, bu tür girişimlerin fintech ve yapay zeka alanlarında yeni kullanım senaryoları oluşturabileceğini vurguladı.